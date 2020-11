Daniela Büchner (42) und Ennesto Monté (45) fühlen sich immer wohler damit, auf Social Media ihre Liebe zu zelebrieren! Erst vor rund einer Woche machte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit öffentlich, dass sie seit einiger Zeit mit dem Schlagersänger in einer Beziehung ist. Kündigte die Fünffachmutter zunächst noch an, jetzt nicht durchgehend im Netz ihre Partnerschaft breittreten zu wollen, postet sie nun doch überraschend viele Einblicke: Dieses Wochenende filmte Danni sogar den Gute-Nacht-Kuss im Bett!

Am vergangenen Freitagabend nahm Danni die Kamera gleich mit ins Bett: In einer Instagram-Story drückte die Witwe von Jens Büchner (✝49) ihrem neuen Partner einen fetten Schmatzer auf die Wange. Dazu schrieb sie: "Gute Nacht mein Schatz!" Der Ex-Promis unter Palmen-Kandidat schien die Zuwendung zu genießen. Genüsslich schloss er in der Aufnahme die Augen. Ennesto teilte den Boomerang übrigens auch in seiner eigenen Story und drückte seinen Hatern gleich noch mal einen Spruch: "So früh geht ein Fake-Pärchen ins Bett."

Für die beiden scheint es erst mal die letzte gemeinsame Nacht im November gewesen zu sein. Denn Ennesto erklärte in seiner Story außerdem, dass es für ihn diesen Samstag schon wieder nach Deutschland gehe. Wann sich das Paar wiedersehen wird, ließ er offen. Die Fans der beiden dürfen sich allerdings auf ein baldiges Wiedersehen freuen. Denn am kommenden Montag feiert die Partnerschaft von Danni und Ennesto auch bei "Goodbye Deutschland" Premiere. Zum ersten Mal sieht man die beiden gemeinsam in einer der Ausgaben der beliebten Auswanderershow.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und Ennesto Monté im November 2020

Anzeige

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Daniela Büchner im November 2020

Anzeige

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Daniela Büchner

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Danni und Ennesto immer mehr Einblicke in ihre Beziehung geben? Ich finde das super! Ich verstehe es nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de