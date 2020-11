Reginae Carter (22) liebt ihren neuen Body! Die US-Amerikanerin ist inzwischen nicht mehr nur die Tochter von Lil Wayne (38) und seiner Ex Toya Johnson, sondern selbst ein echter TV-Star: Die 21-Jährige war bereits in Shows wie "Growing Up Hip Hop: Atlanta" und dem Film "Pride & Prejudice: Atlanta" zu sehen. Jetzt zieht sie jedoch nicht mit einem Fernsehauftritt, sondern mit einem Beauty-Eingriff die Aufmerksamkeit auf sich: Reginae hat sich ihre Brüste vergrößern lassen!

Die Gründe dafür enthüllte die junge Frau im Interview mit People: So habe sie den Wunsch nach einer größeren Oberweite bereits als Teenie gehabt. Damals habe ihre Mutter ihr aber immer von dem Eingriff abgeraten. "Sie sagte: 'Mädchen, warte lieber, bis du ein Kind bekommst und wie es dann aussieht!'" Mit 21 Jahren habe ihre Mama ihr das aber nicht mehr verbieten können. "Also habe ich es endlich getan und freue mich so darüber!", erzählte Reginae.

Die OP sei inzwischen gut eineinhalb Monate her. Seitdem habe sich ihr Körper – allem voran ihre Brust – gut erholt: "Ich habe das Gefühl, dass sie noch dabei sind, abzusacken, aber ich liebe sie. Zunächst fühlte sich die Brust etwas schwer an, aber nach einer Weile ging es", freute sich Reginae.

Getty Images Reginae Carter und ihr Vater Lil Wayne

Getty Images Reginae Carter, Tochter von Rapper Lil Wayne

Instagram / colormenae Reginae Carter

