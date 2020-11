Roxy traut ihren Augen kaum! Dass es Calvin Kleinen mit der Treue nicht ganz so ernst meint, dürfte seinen Fans spätestens seit Temptation Island bekannt sein. Aktuell stellt er seine Beziehung mit der Dunkelhaarigen bei der V.I.P.-Version der Show auf die Probe und beweist auch dort: Seine Freundin hat offenbar aus gutem Grund Angst vor einem Seitensprung. Der 28-Jährige lässt in der Villa der vergebenen Männer nichts anbrennen. Am Einzellagefeuer bekommt Roxy neue Bilder zu sehen, und für sie steht fest: Calvin ist definitiv zu weit gegangen.

Schon bevor sich die Beauty zum Gespräch mit Moderatorin Angela Finger-Erben (40) begibt, ist ihr bewusst, dass der Tag kein gutes Ende nehmen könnte. "Ich habe höllische Angst vor dem, was ich jetzt sehen werde. Ich denke, bei diesen lockeren Bildern wird es nicht bleiben", meint sie. Und tatsächlich: Sie sieht nicht nur, dass ihr Liebster beim Chillen mit einer Verführerin auf der Luftmatratze einen Ständer bekommt, sondern auch, wie er sich die Brust ablecken lässt, wie Sanja ihm das Ohr abschlabbert und sein Kopf auf ihrer Oberweite liegt. "Ich glaube, er ist einfach ein Arschloch. Ich ekle mich wirklich und ich schäme mit für Calvin. Gerade fühle ich nichts für ihn außer Wut", zieht sie ihr Fazit aus der Lagerfeuer-Session.

Kein Wunder, dass sie nach diesen Einblicken eine Frage von Angela nur ungern beantworten möchte. "Glaubst du, dass ihr zusammen rausgeht?", will die Blondine wissen. "Im Moment würde ich diese Frage offenlassen", gibt Roxy zu – und lässt vermuten, dass ihr Noch-Freund viel Wiedergutmachungsarbeit zu leisten habe.

