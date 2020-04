Hat Calvin Kleinen es bei Temptation Island zu weit getrieben? Der 27-Jährige ist eigentlich in einer Beziehung mit der Kandidatin Pia, doch flirtet in der TV-Show fleißig mit der Single-Lady Jacky. Diese scheint auch ziemlich Gefallen an dem vergebenen Mann gefunden zu haben: In der vergangenen Folge zog sie sogar vor seinen Augen ihren Slip aus, woraufhin er seinen Blick von ihrem blanken Schritt kaum noch abwenden konnte. Als seine Freundin mit diesen Bildern konfrontiert wurde, brach sie in Tränen aus.

"Ich wusste, dass da irgendwas passiert ist und ich weiß gar nicht, was ich überhaupt noch denken soll", kommentierte Pia die Aufnahmen. Jacky erzählte, dass sie von Calvin eindeutige Signale bekomme und dass die beiden miteinander ziemlich vertraut seien. Nach diesem klaren Statement musste Pia auch noch ansehen, wie ihr Freund und sein Flirt nacheinander, lediglich in ein Handtuch gehüllt, das Bad verließen. "Das ist alles einfach nur noch charakterlos, finde ich", erklärte die 30-Jährige. Sie sei absolut sprachlos und spüre nur noch Hass: "Ich will auch gar nicht mehr mit ihm reden oder ihn sehen. Für mich ist das Thema durch."

Auch Siria fühlte sich durch die Aufnahmen ihres Freundes Davide ziemlich verletzt. Sie packte bereits vor dem Lagerfeuer ihre Sachen und äußerte den Wunsch, die Show verlassen zu wollen.

TV NOW Jacqueline Siemsen und Calvin Kleinen bei "Temptation Island" 2020, Folge 5

TVNOW / Jovan Evermann Calvin Kleinen und Pia Peukmann, "Temptation Island"-Kandidaten

TVNOW Siria Campanozzi und Davide Tolone, "Temptation Island"-Kandidaten 2020



