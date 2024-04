Für Calvin: "Kampf der Realitystars"-Elsa beendet Beziehung!

Das gab es so noch nicht bei Kampf der Realitystars! Elsa Latifaj ist Teil der diesjährigen Staffel – genauso wie Calvin Kleinen (32). Die beiden verstehen sich auf Anhieb. Dem "Pasha"-Interpreten gefallen an der Ex-Forsthaus Rampensau-Kandidatin vor allem ihre Kurven. Mit etwas Alkohol und ganz viel Anziehung kommen sich die beiden also näher in der Sala. Blöd nur: Elsa hat eigentlich einen Freund zu Hause! Trotzdem teilt sie ihr Bett mit Calvin und der kann seine Finger nicht bei sich behalten. Mitkandidat Maurice Dziwak findet das alles andere als gut und macht die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin dafür fertig: "Die Frau, die hat keinen Stolz – er auch nicht – und dann ist das Thema durch."

Kurz darauf bricht die 19-Jährige im Gespräch mit Theresia Fischer (32) zusammen. "Ich weiß nicht, es ist eine schwere Situation, ich habe Scheiße gebaut. Ich kann es nicht rückgängig machen, es geht auch nicht", erklärt sie unter Tränen. Wegen des schlechten Gewissens geht es für sie also zum Interview. "Ich bin diejenige, die Schluss machen muss, weil ich Scheiße gebaut habe. Ich kann ihm nicht mehr in die Augen schauen, nachdem ich mit Calvin im Bett gelegen hatte. Ich muss es beenden", macht Elsa prompt im TV Schluss.

Calvin freut sich nun: "Ich finde das gut und respektvoll, das spielt mir auch in die Karten, klar." Das Ganze bahnte sich schon an. Immer wieder kuschelten Calvin und Elsa, sie fesselte den TV-Casanova sogar. "Ich vergesse immer, dass sie einen Freund hat, scheiße", lachte er noch schelmisch. Auch wenn Elsa mehrmals betont hatte, dass Calvin sie nicht knacken könne, schaffte er es doch.

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Elsa Latifaj

Instagram / C5Xz6_TNvqk Calvin Kleinen im April 2024

