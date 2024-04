Viel Bass & nackte Haut: Das ist Calvin Kleinens Hit "Horny"

Seit dem 5. April ist Calvin Kleinens (32) neuer Song "Horny" draußen – und der hat es wirklich auf allen Ebenen in sich! Auf YouTube präsentiert der Realitystar ganz stolz das offizielle Musikvideo dazu – von schepperndem Bass bis viel nackte Haut ist alles dabei. In seinem neuen Song geht es, wie bereits der Titel unschwer vermuten lässt, um das Thema Sexsucht. "Dicke Titten, geiler Arsch, schau gern tiefer rein ins Glas. Sie will Liebe und ich Spaß – einmal Orgeln und das war's", singt der Muskelmann unter anderem, während er mit Blick auf ihr Dekolleté auf Vanja Rasovas Schoß liegt.

In einem anderen Ausschnitt des Clips wird der 32-Jährige hingegen von einer freizügigen Brünette im sexy Krankenschwesterkostüm verführt – wobei die Szene nur wenig der Fantasie überlässt. Im Refrain des Lieds legt Calvin dann noch einmal richtig nach. "Ich mag es direkt, jede Nacht ist perfekt – ich bin horny. Wie ein Märchengedicht, meine Sexsucht und ich", rappt er und präsentiert sich dabei mit einer Blondine im schwarzen Harness vor einem neongelben Sportwagen.

Doch wie kommt sein Song im Netz an? Kurz nach der Veröffentlichung geben bereits erste Fans ihre Meinung zu dem Track ab – und zeigen sich sichtlich begeistert. "Junge, du bist Unterhaltung pur", "Haha, Calvin. So ein Banger-Song" oder "Endlich ein Lied, mit dem ich mich identifizieren kann", lauten nur einige der amüsierten Kommentare unter dem Video.

Calvin Kleinen

Calvin Kleinen im April 2024

