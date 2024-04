Heißer Flirt bei "Kampf der Realitystars"-Calvin und Elsa?

Am 10. April ist es endlich so weit: Die fünfte Staffel von Kampf der Realitystars startet! Fans des beliebten Trash-Formats können sich aber jetzt schon die ersten Minuten vorab anschauen. Und wer genau hinguckt, sieht: Die Teilnehmer Calvin Kleinen (32) und Elsa Latifaj gehen auf Tuchfühlung! Der TV-Casanova und die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin kommen sich zunächst im Pool ganz schön nahe – und in der nächsten Szene sogar noch näher! Die beiden scheinen während der Sendung in einem Bett zu schlafen und Calvin findet währenddessen wohl Gefallen an Elsas Brüsten. Zumindest wandert seine Hand hinüber und knetet die rechte Brust der 19-Jährigen!

Dass vor allem Calvin nichts anbrennen lässt, zeigte er bereits in anderen TV-Formaten in der Vergangenheit. So bekam er beispielsweise bei Are You The One – Reality Stars in Love einen Handjob von Karina Bauer, näherte sich zur gleichen Zeit aber auch den Kandidatinnen Gina Kapala und Franziska Temme (29) an. Zu seinen Ex-Flirts gehören außerdem die Reality-Ladys Victoria Lukac, Walentina Doronina (23) und Emmy Russ (24), mit der er noch kurz vor seiner Teilnahme an Promis unter Palmen etwas startete. Aber auch Elsa scheint kein Unschuldslamm zu sein, denn während Forsthaus Rampensau knutschte sie mit Kevin Platzer (25) aka Flocke rum und überraschte damit die anderen Teilnehmer.

Der Flirt zwischen Calvin und Elsa ist aber nicht das Einzige, was die Zuschauer in der neuen Staffel erwartet: Der Trailer zeigt, es kommt zu einigen Auseinandersetzungen! Besonders die Sommerhaus der Stars-Feinde Aleksandar Petrovic (33) und Maurice Dziwak geraten heftig aneinander. Wieso, weshalb, warum – das wird noch nicht verraten. Überraschend ist es aber nicht, denn schon bei ihrer Sommerhaus-Teilnahme kamen die beiden Männer überhaupt nicht miteinander klar.

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Juni 2023

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2024

