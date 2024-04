Will Calvin Kleinen bei "Kampf der Realitystars" flirten?

Calvin Kleinen (32) ist in seinen bisherigen TV-Shows mit seiner flirty Art und seinen lockeren Frauengeschichten aufgefallen. Bald startet Kampf der Realitystars, wo sich die Stars und Sternchen in Spielen beweisen und vor Nominierungen schützen müssen. Kommt in diesem Format trotzdem ein Flirt für Calvin infrage? Im Interview mit RTLZWEI verrät er: "Ja, natürlich wäre das für mich kein Problem da rumzugraben, wenn da Mädels dabei sind. Das gehört dazu, das macht ja dann mehr Spaß. Dann hat das Ganze mehr Feuer."

Dass er seinen Plan auch in die Tat umsetzt, zeigt sich direkt in der ersten Folge. Besonders Kandidatin Elsa Latifaj scheint es dem TV-Casanova angetan zu haben. Die beiden planschen zusammen im Pool und kommen sich dabei näher. Anschließend landen die flirtwilligen Singles sogar in einem Bett. Dort tauschen Elsa und Calvin erste zärtliche Berührungen aus. Der 32-Jährige tastet sich sogar bis zu den Brüsten des Models vor.

Steckt hinter Calvins Frauengeschichten etwa ein Plan? "Nein, nicht um Sendezeit zu kriegen. Eher für mich, um, mir die Zeit zu vertreiben. Wenn ich da rumsitze und es gar nichts zu tun gibt, dann ist das ja doof. Dann schnappe ich mir lieber ein Bier und gehe zu den Mädels", verrät er in dem Interview. Das würde aus der Sicht des Hotties einfach mehr Sinn ergeben.

Instagram / elsa_latifaj_98 Elsa Latifaj, Influencerin

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Realitystar

