Sanja Alena verteidigt Calvin Kleinen! Bei Temptation Island hatte der Influencer Verführerin Roxy kennengelernt und sich nach der Show in sie verliebt. Aktuell stellen die zwei ihre Liebe bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe und dort stehen alle Zeiger auf Krisenstimmung. In der Villa der Verführerinnen kann der 28-Jährige kaum seine Finger bei sich behalten und ist in Flirtlaune. Dass ihm deswegen Ärger mit seiner Liebsten droht, kann Single-Lady Sanja nicht nachvollziehen – sie steht hinter Calvin!

Im Gespräch mit Promiflash stellt die Blondine in Bezug auf Roxy klar: "Wie ich gesehen habe, hatte sie auch ihren Spaß. Wieso darf Calvin dann keinen Spaß haben?" Der Vergebene genieße einfach nur die Zeit mit den Mädels und habe sich nichts vorzuwerfen. Auch, dass die Zungen der beiden sich bei einem Eiswürfelspiel fast berührt und der Influencer ihr zwischen die Brüste gefasst hatte, findet die Beauty nicht weiter tragisch. "Der Ludwig hat den Eiswürfel zwischen meine Brüste fallen gelassen und der Calvin hat einfach das Spiel gespielt." Bei dem Spiel habe sie sogar versucht, den Fitness-Fan zu küssen, der habe aber abgeblockt.

Auch Calvin hat diesen Fakt bereits gegenüber Promiflash betont. "Ich habe die Eiswürfel-Aktion früher als Promoter in einem ganzen Klub gemacht. Ich mache das, ohne irgendeine Berührung stattfinden zu lassen", meinte er – ihre Zungen hätten sich demnach nie berührt. Alle Knutschattacken der Verführerin habe er vehement abgewehrt.

