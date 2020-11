Schöne Neuigkeiten von Westlife-Star Brian McFadden (40)! Bereits seit Längerem versuchen der Musiker und seine Verlobte Danielle Parkinson ein Kind zu bekommen. In den vergangenen Jahren hatte die Blondine schon zwei Fehlgeburten erlitten – ihren gemeinsamen Wunsch von einem Kind hat das Paar aber dennoch nicht aufgegeben. Und nun könnte sich diese Sehnsucht auch erfüllen: Brian und Danielle erwarten ihr erstes gemeinsames Kind!

Das verriet der 40-Jährige jetzt überglücklich dem britischen OK!-Magazin. "Sie ist jetzt in der 15. Woche", erzählte der Musiker ganz aufgeregt. Seine zukünftige Ehefrau wurde da noch etwas konkreter. "Ich bin am 14. Mai 2021 fällig. Aber man hat uns gesagt, dass das erste Baby auch früher kommen könnte", ergänzte die Beauty. Für Brian ist es allerdings nicht das erste Kind – aus seiner früheren Ehe mit Kerry Katona (40) hat er zwei Töchter.

Bereits seit zwei Jahren versucht Danielle, schwanger zu werden. Während dieser Zeit hat die 39-Jährige zwei Babys verloren. Umso glücklicher ist sie über ihre erneute Schwangerschaft. "Es fühlt sich schon an wie ein Wunder, aber im selben Moment fühle ich mich auch ein bisschen schlecht, wenn ich das sage", gab die werdende Mama preis. Sie fühle sich einfach zu sehr mit anderen Müttern verbunden, die ebenfalls Kinder verloren haben und schon viel länger versuchen, schwanger zu werden.

