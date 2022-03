Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin Kerry Katona (41) hat zwei gemeinsame Kinder mit dem Ex-Westlife-Star Brian McFadden (41): Die Musiker, die von 2002 bis 2006 miteinander verheiratet waren, durften sich Anfang der 2000er-Jahre über die Töchter Molly Marie McFadden und Lilly-Sue McFadden (19) freuen. Aber wie steht Kerry denn eigentlich heute zu Brian – und wie sieht es in Sachen Erziehung aus? Jetzt gewährte die Britin einen Einblick in das Verhältnis zu ihrem Ex...

In ihrer Kolumne, die die Musikerin für das OK! Magazine schreibt, berichtet Kerry, dass sie diejenige sei, die sich hauptsächlich um die Töchter kümmert. "Das letzte Mal, dass die beiden mich und Brian zusammen gesehen haben, war im vergangenen März, als meine Tante starb", rief sich die 41-Jährige in Erinnerung und fügte hinzu: "Und das war gleichzeitig auch das erste Mal, dass Lilly mich und Brian in einem Raum gesehen hat, seitdem wir uns getrennt haben."

Allerdings fließe zwischen Kerry und ihrem Ex Brian keinesfalls böses Blut – die Situation habe sich aber einfach von Anfang an so ergeben. "Wenn ich ehrlich bin, haben Brian und ich die Kinder nie gemeinsam erzogen. Ich war immer diejenige, die sich um die Erziehung gekümmert hat. So war es einfach schon immer", betonte die mittlerweile fünffache Mutter.

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, ehemaliges Atomic-Kitten-Bandmitglied

Anzeige

Instagram / brianmcfadden123 Brian McFadden mit seinen Töchtern Lilly und Molly

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de