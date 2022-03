1998 gründete sich die irische Boyband Westlife. Die fünf Jungs Shane Filan (42), Mark Feehily, Nicky Byrne (43), Kian Egan (41) und Brian McFadden (41) brachen Anfang der 2000er reihenweise die Fanherzen. 2004 stieg dann Letzterer aus der Band aus, um sich mehr auf seine Familie und Solo-Karriere zu konzentrieren. Doch steht Brian mit den restlichen Bandmitgliedern noch in Kontakt? In einem Interview erklärt er nun, dass er Shane und Co. über zehn Jahre nicht mehr gesehen hat!

Im Podcast "Secure the Insecure" mit Johnny Seifert erklärt der heute 41-Jährige: "Das letzte Mal, dass wir alle in einem Raum waren, war, als ich in L.A. lebte und wir zum Abendessen gingen. Ich war ungefähr 28, wir haben also seit zwölf Jahren nicht mehr miteinander gesprochen." Zu dieser Zeit seien die Jungs für ein Musikvideodreh in der Stadt gewesen. "Wir gingen zum Abendessen, dann kamen die Jungs zu mir nach Hause. Das war das letzte Mal, dass wir fünf zusammen waren", erzählt Brian weiter.

Trotz Funkstille betont Brian aber auch, dass zwischen ihm und den vier Jungs kein böses Blut fließt. "Das ist nichts Negatives. Es ist nicht so, dass wir uns zerstritten haben oder so etwas. Man trennt sich und geht seinen eigenen Weg", schildert der zweifache Familienvater und fügt hinzu: "Man denkt, man bleibt in Kontakt, aber das ist nicht der Fall, das Leben geht in verschiedene Richtungen. So war es bei uns."

Anzeige

Getty Images Westlife 1999

Anzeige

Getty Images Brian McFadden, ehemaliges Westlife-Mitglied

Anzeige

Getty Images Die Westlife-Stars Shane Filan, Mark Feehily, Nicky Byrne und Kian Egan

Anzeige

Überrascht es euch, dass sie nicht mehr in Kontakt stehen? Ja, irgendwie schon! Nein, nicht so wirklich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de