Vogue Williams verrät den Grund für ihr erstes Ehe-Aus!

Vogue Williams (37) weiß noch genau, woran ihre erste Ehe scheiterte! Das irische Model ist seit fünf Jahren mit Spencer Matthews (34), dem Schwager von Pippa Middleton (39), verheiratet. Davor führte die TV-Persönlichkeit von 2015 bis 2018 eine Ehe mit dem Westlife-Sänger Brian McFadden (42). In ihrem Podcast gibt Vogue jetzt den Grund für ihr damaliges Ehe-Aus mit dem Boyband-Schwarm preis!

"Australien ist schuld an meiner ersten Scheidung", witzelt die 37-Jährige in ihrem Podcast My Therapist Ghosted Me. Auf die Frage, ob man für einen Partner umziehen solle, gibt Vogue ihren Hörern Ratschläge aus ihrer eigenen Erfahrung: "Mach es wie ich und folge deinem Partner nach Australien, das wird richtig gut funktionieren!", scherzt die dreifache Mama ironisch weiter. Kurz nachdem Vogue Brian im Mai 2011 kennengelernt hatte, zog sie bereits für ihn von Irland nach Australien.

Im vergangenen Jahr krönte Baby Nummer drei das Familienglück von Vogue und ihrem aktuellen Ehemann Spencer. Auf ihrem Instagram-Account hatte sie damals die Neuigkeit geteilt: "Wir sind so glücklich verkünden zu dürfen, dass unser wunderschöner Junge am Montagabend gesund zu Welt gekommen ist. Er strotzt nur so vor Liebe und ist die perfekte Ergänzung für unsere Familie."

Getty Images Vogue Williams und Brian McFadden im März 2014

Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews, Oktober 2019

Instagram / voguewilliams Vogue Williams Kinder Theodore und Gigi mit ihrem Bruder

