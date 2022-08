Nach Bienenstich: Brian McFaddens Gesicht total geschwollen

Brian McFadden (42) nimmt's gelassen! Der Sänger feierte mit der Boyband Westlife Ende der 90er große Erfolge. Nach dem Ausstieg aus der Gruppe widmete sich der Ire seiner Solokarriere und seiner Familie. Seine Community hält er stets auf dem Laufenden und teilt regelmäßig Schnappschüsse aus seinem Alltag. Tabus sind bei Brian Fehlanzeige – trotz einer Schwellung im Gesicht präsentierte er sich seinen Fans!

Am Mittwoch teilte er auf seinem Instagram-Profil jetzt eine Aufnahme, auf der der 42-Jährige kaum wiederzuerkennen war. "Ich wurde von einer Biene gestochen und hatte eine allergische Reaktion!", erklärte Brian, während er den Hit "I'm Sexy And I Know It" summte. Der Musiker schien es mit Humor zu nehmen: "Der Look steht mir! Das sind gratis Botox und Filler!"

Dem einstigen Westlife-Mitglied scheint es bereits besser zu gehen. Brian veröffentlichte am Donnerstag ein neues Foto, auf dem zu sehen ist, dass die Schwellung deutlich zurückgegangen ist. "Mein Gesicht beruhigt sich wieder", gab er seiner Community ein Update. Zudem bedankte er sich bei seinen Followern für die lieben Nachrichten.

Getty Images Brian McFadden, Sänger

Instagram / https://www.instagram.com/brianmcfadden123/?hl=en Brian McFadden, irischer Sänger

Instagram / brianmcfadden123 Brian McFadden nach seinem Bienenstich

