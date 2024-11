Kehrt Brian McFadden etwa zur Kultband Westlife zurück?

Brian McFadden (44) könnte nach 20 Jahren zu Westlife zurückkehren. Der irische Sänger, der die Boyband 2004 verlassen hatte, um sich auf seine Familie und Soloprojekte zu konzentrieren, steht möglicherweise vor einem Comeback mit seinen ehemaligen Kollegen. Wie der Mirror berichtet, sind die Chancen für Brians Rückkehr so hoch wie nie zuvor, besonders da Mark Feehily aufgrund gesundheitlicher Probleme der Bühne fernbleiben muss. Die verbleibenden Bandmitglieder Shane Filan (45), Kian Egan (44) und Nicky Byrne (46) sollen begeistert von der Idee sein, wieder mit Brian auf Tour zu gehen.

Im Gespräch mit Nicky in dessen Podcast Anfang dieses Monats zeigte sich Brian nostalgisch und blickte liebevoll auf die gemeinsame Zeit mit Westlife zurück. "Meine Zeit mit Westlife waren die besten Jahre meines Lebens", erklärte er. Brian gab auch zu, dass sein Ausstieg damals selbstsüchtig war: "Ich habe nicht an die vier anderen gedacht, aber ich musste mein eigenes Leben in Ordnung bringen." Er erzählte, wie er sich von dem vollen Tourplan überwältigt fühlte: "Ich sah unseren Zeitplan an und suchte nach einem freien Tag. Mein Magen sank, als ich keinen fand. Ich dachte nur: 'Nein, ich kann nicht mehr.'" Sein Podcast-Auftritt und die offenen Worte deuten darauf hin, dass er möglicherweise eine Zusammenarbeit mit seinen ehemaligen Bandkollegen anstrebt.

Brian und seine ehemaligen Bandkollegen hatten nach seinem Ausstieg zwölf Jahre lang keinen Kontakt, doch mittlerweile sind sie wieder befreundet. Besonders seine Freundschaft mit Nicky hat sich erneuert, wie das gemeinsame Podcast-Interview beweist. Die Fans hoffen nun, dass die alten Differenzen endgültig beigelegt sind. Mark und Brian hatten in der Vergangenheit nicht immer ein gutes Verhältnis, aber mit Marks längerer Abwesenheit könnten die Chancen für Brians Rückkehr steigen. Mark hatte zuletzt gesundheitliche Probleme: vier Operationen und ein Krankenhausaufenthalt wegen einer Lungenentzündung liegen hinter ihm. Wenn Bands wie Oasis oder Busted ihre Differenzen überwinden und sich wiedervereinigen können, dann scheint bei Westlife ebenfalls alles möglich.

Getty Images Westlife im September 2003.

Getty Images Mark Feehily, am 10. März 2022 in London, England.

