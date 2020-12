Setzen Calvin Kleinen und seine Freundin Roxy ihre Beziehung gerade aufs Spiel? Die beiden Realitystars nehmen aktuell an der ersten Promi-Ausgabe von Temptation Island teil und stellen ihre gegenseitige Treue dabei auf eine harte Probe. In den vergangenen Folgen ließ vor allem Calvin so gar nichts anbrennen und gönnte sich schon einige heiße Flirts. Gegenüber Promiflash erklärt er aber jetzt, warum es trotzdem Roxy ist, die deutlich mehr mit dem Feuer spielt!

Tatsächlich fühlte sich die Influencerin schon von Beginn an zu dem Single Jay hingezogen, wie sie in der Sendung einräumte. "Ich möchte daran erinnern, dass das schon vor den ersten Bildern war, die sie von mir gesehen hatte", betont Calvin bei Promiflash und fügt hinzu, was er daran so gefährlich findet: "Das war kein Rumalbern oder einfach nur Spaß." Das gute Verhältnis zwischen Roxy und Jay habe sich von Folge zu Folge intensiviert.

Calvins Fazit zum derzeit ausgestrahlten Verhalten seiner Partnerin: "Über Dummheiten, die man gemacht hat, kann man sprechen, das kann ich verzeihen. Wenn aber das Herz verloren ist, dann wird es sehr, sehr schwer!"

