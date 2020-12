Pat Müller (31) spricht offen über seine negativen Kindheitserfahrungen! Schon während seiner Big Brother-Teilnahme machte der Trauredner immer wieder darauf aufmerksam, dass seine Kindheit alles andere als einfach war – nicht nur wegen seines damaligen Übergewichts, sondern auch wegen seiner Homosexualität, mit der vor allem seine Mitschüler nicht klarkamen. Nun verrät Pat, wie sehr er damals von seinen Klassenkameraden gehänselt wurde, nur weil er auf Männer steht!

In einem Promiflash-Interview anlässlich der Veröffentlichung seines autobiografischen Romans "Vielleicht liebst du mich übermorgen" am 30. November im Piper Verlag erklärt Pat: "Ich wurde bespuckt, geschlagen, gewürgt und erniedrigt. Meine Bücher wurden zerstört und auf meinem Schließfach stand überall 'Schwuchtel' und 'Fette Sau'." In der Grundschule sei er immer "das Mädchen" gewesen, nur weil er mit Puppen gespielt und mit Mädels abgehangen hatte – ab der siebten Klasse seien dann die körperlichen Angriffe dazugekommen.

Einer dieser körperlichen Angriffe seiner Mitschüler habe sich damals in der Bahn ereignet. "Sie hauten meinen Kopf immer wieder gegen die Scheibe und ich war wie erstarrt. Ich traute mich nicht, mich zu wehren und hatte die Hoffnung, dass es schneller aufhört, wenn ich es über mich ergehen lasse", erinnert sich Pat. Von den anderen erwachsenen Fahrgästen hätte ihm niemand geholfen.

