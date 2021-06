Was macht Cedric Beidinger und Gina Beckmann zu einem perfekten Liebespaar? Vor einigen Tagen machten die ehemaligen Big Brother-Teilnehmer ihre Beziehung offiziell. Schon im Container war Cedric an Gina interessiert, sie ließ ihn jedoch abblitzen. Nun hat es doch zwischen ihnen gefunkt. Ihr "Big Brother"-Mitstreiter Pat Müller (32) erklärte gegenüber Promiflash, warum der Fitness-Influencer und die ehemalige Kellnerin so gut zueinander passen.

"Ich denke, dass beide sehr gute Menschen sind. Ich weiß es. Es sind beide ganz herzensgute Menschen, die so aufpassen und beide empathisch sind. Sie würden beide nie so handeln, dass sie den anderen verletzen", schwärmte Pat von seinen Freunden. Auch Probleme würden die beiden gut meistern, indem sie offen miteinander sprechen, ist der Trauredner sich sicher. "Das macht sie für mich schon fast perfekt."

Sollte ihre Beziehung doch nicht halten, könne Pat sich nicht vorstellen, dass es zu einer öffentlichen Schlammschlacht kommt. Er drückt jedoch die Daumen, dass sich Cedric und Ginas Liebe in eine ganz andere Richtung entwickelt. "[Ich] hoffe, dass sie mich bald als Trauredner buchen. Zwei Jahre gebe ich ihnen, dann müssen die Hochzeitsglocken läuten", scherzte der 32-Jährige.

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und Cedric Beidinger

Instagram / patjabbers Nina Simon, Pat Müller, Cedric Beidinger und Gina Beckmann auf Mallorca, Mai 2021

Instagram / basic_gina Cedric Beidinger und Gina Beckmann

