Die Filmwelt trauert um David Lander. Der Schauspieler wurde vor allem mit der US-amerikanischen Sitcom "Laverne & Shirley" einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Darin verkörperte er die Figur des Andrew "Squiggy" Squiggman von 1976 bis 1982 an der Seite seines Sidekicks Lenny, der von Michael McKean (73) gespielt wurde. Neben zahlreichen TV-Show-Auftritten spielte er außerdem in Filmen wie "Eine Klasse für sich" und "Verrückte Weihnachten" mit. Jetzt ist David im Alter von 73 Jahren verstorben!

Unter Berufung auf Davids Ehefrau Kathy Fields berichtete nun das Nachrichtenportal TMZ, dass der Darsteller am vergangenen Freitag gegen 18:30 Uhr in einem Krankenhaus in Los Angeles starb. Er litt insgesamt 37 Jahre an der Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose. Sowohl seine Partnerin als auch seine Tochter Natalie und ihr Mann seien an Davids Seite gewesen, als er verstarb.

Davids Tochter Natalie trat in die Fußstapfen ihres Papas, indem sie auch eine Schauspielkarriere anstrebte. Im Juni feierte die "The Middle"-Darstellerin mit ihrem Vater noch auf ihrer Hochzeit. "Gern geschehen, dass ich dich zu einem Papa machen durfte", schwärmte die 37-Jährige von David auf Instagram und teilte dazu ein herzliches Foto der beiden.

Getty Images "Laverne & Shirley"-Darsteller: Michael McKean und David Lander

Getty Images David Lander mit seiner Frau Kathy und seiner Tochter Natalie, 2005

Instagram / natalie_lander David Lander und seine Tochter Natalie, Juni 2020

