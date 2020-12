Victoria Monét hat gerade ihre Karriere so richtig an den Start gebracht – jetzt hat die R&B-Sängerin schon die nächste bombastische Nachricht für ihre Fans! Bekanntheit erlangte die 23-Jährige als Songwriterin für keine Geringere als Ariana Grande (27). Aus ihrer Feder stammen unter anderem große Teile ihres Albums "Thank U, Next" – für die Beteiligung daran, bekam Victoria eine Grammy-Nominierung. In diesem Jahr brachte sie ihr eigenes Debütalbum an den Start. Und damit nicht genug: Jetzt ist klar, dass sie auch privat auf Wolke sieben schwebt, denn sie ist schwanger!

Das gab die Singer-Songwriterin am Samstag auf Instagram mit zwei Fotos bekannt. Zu den Aufnahmen, die sie als ägyptische Göttin zeigen und auf dem ihre schon ordentlich gewachsene Babykugel im Mittelpunkt steht, schreibt Victoria poetisch: "Zwei Herzen schlagen jetzt in mir. Das ist mehr Platz für Liebe. Zwei Gehirne und zwei Seelen. Also doppelt so viel Power." Die Schwangerschaft sei die beste Sache, die ihr je passiert ist und sie freue sich schon, ihren kleinen Seelenverwandten auf der Erde begrüßen zu dürfen. "An mein Baby: Danke, dass du mich als deine Mama ausgewählt hast! Du bist das Beste von mir und ich verspreche dir, dich immer zu beschützen", ergänzt sie.

In den Kommentaren zu der Schwangerschaftsverkündung finden sich bereits etliche Glückwünsche ihrer prominenten Kollegen. "Glückwunsch, du Schöne!", freute unter anderem Sam Smith (28) für sie. Auch der Sänger Khalid (22), Bridget Kelly und der Beauty-Guru Nikita Dragun reihten sich in die Riege der Gratulanten auf Social Media ein.

