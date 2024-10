Das waren die schönsten Looks der Time100 Next Gala 2024

Am Mittwochabend trafen sich Stars und Sternchen in New York City für die diesjährige Time100 Next Gala. Hier kommen aufstrebende Persönlichkeiten aus den Bereichen Unterhaltung, Politik und Wirtschaft zusammen und werden für ihre Leistungen prämiert. Unter den Gästen war auch Kaia Gerber (23). Die Tochter von Cindy Crawford (58) stellte ihr Model-Potenzial in einem besonderen Minikleid zur Schau. Das durchsichtige Dress war besetzt mit schwarzen Schnüren, die sich über ihre Schulter drapierten und in Schlaufen vom Saum hinab hingen. Zu dem auffälligen Teil kombinierte die Freundin von Austin Butler (33) schlichte schwarze High Heels und trug ihr Haar offen.

Sabrina Carpenter (25) durfte sich über eine Ehrung freuen. In weiser Voraussicht hatte sich die Sängerin wahrscheinlich umso mehr für das Event herausgeputzt: Die "Espresso"-Interpretin glänzte in einem silbern-metallischen, trägerlosen Kleid mit hohem Beinschlitz. Ein dünnes Tuch aus demselben Material betonte ihren Hals und ihr Dekolleté. Auch Ashley Park (33) begeisterte in einem Metallic-Dress – die Emily in Paris-Darstellerin wählte ein goldenes Halterneck-Kleid mit schwarzen Details. Der Stoff war besetzt mit großen Pailletten und Glitzersteinchen, die Ashley bei jeder Bewegung zum Strahlen brachten.

Victoria Monét (35) bewies Mut zur Farbe und stolzierte in einem feuerroten Kleid über den roten Teppich. Auffälliger als die Signalfarbe waren jedoch die großen Cut-outs an Bauch und Rücken, die die Songwriterin selbstbewusst zur Geltung brachte. Nicola Coughlan (37) hingegen wählte ein eher klassisches Outfit: Der Bridgerton-Star trug eine schulterfreie schwarze Robe und sparte auch sonst an Schmuck und Accessoires. Ihre Taille betonte die Schauspielerin mit einem schlichten Gürtel.

Getty Images Kaia Gerber bei der Time100 Next Gala 2024

Getty Images Sabrina Carpenter bei der Time100 Next Gala 2024

Getty Images Ashley Park bei der Time100 Next Gala 2024

Getty Images Victoria Monét bei der Time100 Next Gala 2024

Getty Images Nicola Coughlan bei der Time100 Next Gala 2024