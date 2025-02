Kryptischer Post: Alles aus bei Stormzy und seiner Victoria?

Haben Victoria Monét (35) und Stormzy (31) ihre Beziehung beendet? Diese Frage stellen sich Fans, nachdem die Musikerin am Valentinstag einen rätselhaften Instagram-Post veröffentlicht hatte. Victoria teilte ein herzerwärmendes Foto mit ihrer kleinen Tochter Hazel und betonte in der Bildunterschrift: "Eine Single-Mutter zu sein, hat mir unglaubliche Dinge über die Liebe gezeigt." Ihre Wortwahl sorgt für wilde Spekulationen, da sie sich erst vor wenigen Monaten mit dem britischen Rapper öffentlich gezeigt hatte. Zuvor waren die beiden innig am Flughafen gesehen worden und hatten sogar Weihnachten miteinander verbracht.

Der Post kommt für ihre Fans unerwartet, da die Beziehung der beiden zuletzt vielversprechend wirkte. Victoria und Stormzy wurden im Dezember während der Feiertage zusammen gesehen, als sie sich auf einem gemeinsamen Weihnachts-Event sichtlich gut gelaunt präsentierten. Ein Video zeigte Victoria, wie sie vor Publikum sagte: "Danke, Mike", bevor die Kamera auf einen lächelnden und verlegenen Stormzy schwenkte. Doch trotz dieser romantischen Momente könnte die Distanz zwischen den beiden – Victoria lebt in den USA und Stormzy in Großbritannien – die Beziehung belastet haben.

Für beide markierte die Liaison ein neues Kapitel nach vergangenen Beziehungen. Stormzy verarbeitete zuvor die Trennung von TV-Moderatorin Maya Jama (30). Victoria war bis vor Kurzem mit Fitnesscoach John Gaines zusammen, dem Vater ihrer Tochter. Mit Hazel hat die Sängerin laut eigener Aussage eine beständige Quelle der Liebe in ihrem Leben gefunden: "Sie ist alles, was ich jemals gebraucht habe", schrieb sie in ihrem Post weiter. Ob Victoria und Stormzy tatsächlich getrennte Wege gehen oder ob ihr Post möglicherweise fehlinterpretiert wird, bleibt vorerst unklar.

Getty Images Victoria Monét im September 2024

Getty Images Stormzy und Maya Jama im Jahr 2017

