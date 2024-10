Eine neue Liebe? Rapper Stormzy knutscht mit Victoria Monét

Geht da was? Victoria Monét (35) wurde am Wochenende am Flughafen Heathrow in London innig beim Knutschen erwischt – und zwar mit Stormzy (31). Auf Fotos von The Sun ist zu sehen, wie die Sängerin und der Rapper sich leidenschaftlich küssen. Danach strahlen sie sich verliebt an. Na, da hat es wohl ordentlich gefunkt! Bezüglich einer Romanze ist zwischen Victoria und Stormzy aber noch nichts bestätigt. Doch die Gerüchteküche brodelt, denn es scheint zwischen den beiden romantische Funken zu geben.

Victoria kam gerade erst aus einer langen Beziehung. So gab die "Oh My Mama"-Interpretin erst Ende September bekannt, dass sie und ihr Partner John Gaines sich getrennt haben. Das Liebes-Aus erfolgte bereits zehn Monate zuvor. Die beiden gingen einige Jahre gemeinsam durchs Leben und bekamen 2020 sogar eine gemeinsame Tochter namens Hazel. In ihrem langen Instagram-Statement betonte Victoria, dass "weder Untreue noch toxisches Verhalten oder Drama" zu der Trennung führten. Eigentlich wollte sie auch überhaupt nichts zu ihrer Situation preisgeben, da es aber vermehrt falsche Anschuldigungen gab, musste sie handeln.

Auch Stormzy zeigte sich in den vergangenen Jahren vorrangig mit nur einer Frau an seiner Seite — Maya Jama (30). Doch die Liebesgeschichte des Rappers und der Moderatorin galt als turbulent und kompliziert. So führten sie fünf Jahre lang eine On-off-Beziehung. Kurz vor dem Bekanntwerden ihrer Trennung wurde noch über eine mögliche Verlobung spekuliert. Doch im Juli erklärte Maya schließlich auf Social Media: "Wir haben das vergangene Jahr damit verbracht, unser Bestes zu geben, damit die Beziehung funktioniert. Trotzdem haben wir vor Kurzem beschlossen, Schluss zu machen."

Getty Images John Gaines und Victoria Monét im Februar 2024

Getty Images Stormzy und Maya Jama bei der Pariser Fashion Week im Juni 2024

