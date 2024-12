Stormzy feiert Weihnachten mit neuer Freundin Victoria Monét

Der britische Rapper Stormzy (31) wird die Weihnachtszeit dieses Jahr in Amerika verbringen. Dabei ist er nicht allein, sondern in Begleitung seiner neuen Freundin, der R&B-Künstlerin Victoria Monét (35). Die beiden waren erstmals im Oktober gesichtet worden, als sie sich am Londoner Flughafen Heathrow küssten. Jetzt wurden sie, Berichten von The Sun zufolge, auf einem Video festgehalten, das auf einem britischen Medienaccount geteilt wurde. Der Clip zeigt die beiden auf einer Weihnachtsfeier. Victoria richtet darin das Wort an das Publikum und dankt Stormzy, der mit bürgerlichem Namen Michael Owuo heißt, mit den Worten: "Danke, Mike, dass du uns hier zusammengebracht hast."

Das Video zeigt Stormzy, wie er verlegen lächelt und sein Gesicht mit der Hand bedeckt, während die Anwesenden applaudieren. Fans sind begeistert von der neuen Romanze und äußern in den sozialen Medien ihre Freude: "Er verdient alles Glück der Welt. Er scheint so eine liebe Seele zu sein." Diese Beziehung markiert einen Neuanfang für Stormzy nach seiner öffentlichen Trennung von "Love Island"-Moderatorin Maya Jama (30) im Juli dieses Jahres.

Victoria Monét ist im Musikgeschäft keine Unbekannte. Die Sängerin und Songwriterin hat mit Hits wie "Coastin’" und "Jaguar" internationale Erfolge gefeiert. Sie trennte sich erst kürzlich von ihrem Ex-Freund, dem Fitnesstrainer John Gaines, mit dem sie die dreijährige Tochter Hazel hat. Mit Stormzy scheint die Künstlerin nun eine neue Liebe gefunden zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stormzy im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Monét im Oktober 2024

Anzeige Anzeige