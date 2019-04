Erste Worte von Ariana Grande (25)! Erst am Dienstag hat die Sängerin gemeinsam mit ihrer guten Freundin Victoria Monét den Song “Monopoly” veröffentlicht. Während alleine schon das Video für Aufsehen sorgte, brachte eine Textzeile das Netz richtig zum Kochen: Ari deutete darin an, bisexuell zu sein. Die Fans diskutierten wie wild, ob die Musikerin tatsächlich auf Männer und Frauen steht. Jetzt reagierte Ariana selbst auf die Gerüchte!

Ein Fan hatte auf Twitter festgestellt, dass Ariana sich “nicht selbst in eine Schublade stecken” möchte, aber dass es nun mal das sei, was sie gesagt habe. Eine Reaktion der “thank u, next”-Interpretin ließ nicht lange auf sich warten, wie Mirror berichtet. “Ich habe mir selbst noch nie ein Label aufgedrückt und habe nicht das Bedürfnis, es jetzt zu tun. Was okay ist”, stellte die 25-Jährige klar. Für ihre Worte bekam Ari jede Menge Zuspruch ihrer Follower. Sie finden: Die Künstlerin ist für viele ein Vorbild. “Ich bin so stolz auf dich. Ich habe meine Homosexualität so lange verborgen und mich gerade auf Twitter und gegenüber meiner Schwester geoutet und ich fühle mich so gut”, schrieb eine Userin. Arianas Tweet ist mittlerweile wieder gelöscht.

Bereits kurz nachdem “Monopoly” veröffentlicht wurde, hatte sich ein Bekannter der Chartstürmerin gegenüber People zu Wort gemeldet. Der Insider betonte, dass Ariana eine sehr beliebte LGBTQ-Verbündete und das Lied eine “Unterstützung für ihre Freunde” sei.

Getty Images Ariana Grande bei den 13. Billboard Women in Music Awards

Getty Images Ariana Grande bei einem Auftritt im Juni 2018

Getty Images Ariana Grande bei einem Auftritt im Juni 2018

