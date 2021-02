Erst im Dezember hatte Victoria Monét (27) ihre Fans mit einer fantastischen Nachricht entzückt: Die US-Amerikanerin, die als Songwriterin für Ariana Grande (27) zu Bekanntheit kam und mittlerweile selbst als Sängerin in Erscheinung tritt, teilte damals die News ihrer Schwangerschaft. Aufnahmen ihres wachsenden Babybauchs zeigten danach, dass es mit der Geburt nicht mehr allzu lange dauern würde. Nun ist es tatsächlich so weit: Victoria Monét ist erstmals Mutter geworden.

"Mama und Papa lieben dich so sehr. Willkommen auf der Welt", schrieb die 27-Jährige neben Emojis von Teddybären und sprühenden Funken unter ein auf Instagram veröffentlichtes Foto. Darauf sieht man, wie die winzige Hand ihres Kindes den Finger der R&B-Sängerin umklammert. Den Namen des Nachwuchses verriet Victoria ebenfalls: Ihre Tochter hört auf den Namen Hazel Monét Gaines. Geboren wurde Hazel bereits am vergangenen Sonntag. "Herzlichen Glückwunsch", freute sich unter anderem Sam Smith (28) in den Kommentaren.

Auch Papa John Gaines, ein Fitnessmodel, postete das Bild auf seinem Kanal. "Ich liebe dich, Victoria. Danke für das beste, verfrühte Geburtstagsgeschenk, das ich mir wünschen könnte", schrieb er unter den Beitrag. Anbei fügte er den Hashtag "Girldad".

