Stormzy und Victoria Monét genießen ein romantisches Dinner

Stormzy (31) und Victoria Monét (35) heizen die Gerüchte weiter an! Wie Schnappschüsse zeigen, die Daily Mail vorliegen, werden der Rapper und die Sängerin jetzt wenige Tage nach ihrer Knutscherei erneut zusammen gesichtet. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie das angeblich neue Paar das Restaurant Gauthier Soho in London nach einem gemeinsamen Dinner verlässt. Dabei versuchen die beiden unauffällig zu bleiben, indem sie getrennt zum Auto laufen – den Paparazzi entkommen sie jedoch trotzdem nicht. Allem Anschein nach legt sich Stormzy ordentlich ins Zeug, um bei der 35-Jährigen zu punkten: Beim Verlassen des Restaurants wird sein Fahrer nämlich mit einem großen Blumenstrauß in der Hand gesichtet, der wohl für Victoria bestimmt ist.

Die ersten Spekulationen um eine Romanze zwischen dem 31-Jährigen und der "Alright"-Interpretin begannen, nachdem Fotos die Runde gemacht hatten, die von The Sun veröffentlicht wurden. Diese zeigten Stormzy und seine vermeintlich neue Flamme am Flughafen Heathrow in der britischen Hauptstadt – und das scheinbar frisch verliebt! Der "Hide & Seek"-Musiker und Victoria umarmten sich innig, tauschten leidenschaftliche Küsse aus und sahen einander strahlend an. Ob die zwei tatsächlich zusammen sind oder sich auf dem Weg zu einer Beziehung befinden, wurde bislang jedoch nicht bestätigt.

Für beide Musiker ist es die wohl erste Liebesgeschichte nach einer langjährigen Beziehung. Die 35-Jährige ging einige Zeit gemeinsam mit dem Personal Trainer John Gaines durchs Leben und bekam 2020 mit ihm eine Tochter. Vergangenen Monat verkündete Victoria jedoch, dass sich das einstige Paar vor zehn Monaten getrennt hat. Und auch Stormzy führte fünf Jahre eine On-off-Beziehung zur britischen Love Island-Moderatorin Maya Jama (30). Im Juli gab diese aber auf Instagram bekannt: "Wir haben das vergangene Jahr damit verbracht, unser Bestes zu geben, damit die Beziehung funktioniert. Trotzdem haben wir vor Kurzem beschlossen, Schluss zu machen."

Getty Images Victoria Monét im Oktober 2024

Getty Images Stormzy im Mai 2023

