Da wurde Posh Spice wohl zu Sporty Spice! Victoria Beckham (46) wurde durch die Spice Girls berühmt – mittlerweile hat die ehemalige Sängerin ihre Musikkarriere allerdings weitestgehend an den Nagel gehängt. Die Frau von Fußballer David Beckham (45) hat sich inzwischen einen Namen in der Modebranche gemacht und ist eine erfolgreiche Designerin. Ihr neuestes Projekt: Eine Kooperation mit dem Sport-Label Reebok. Und um diese direkt zu präsentieren, legt sie mit Ehemann David eine Sport-Session ein!

Nachdem die vierfache Mutter reichlich Werbung für die Kampagne postete, schlüpfte sie nun selbst in eins der sportlichen Outfits – auf Instagram stellt sie dieses zur Schau. Der Fokus liegt ausnahmsweise mal nicht auf der Beauty selbst, sondern auf ihrer modischen Schöpfung. "Ein besonderes Dankeschön an meinen Workout-Partner und Teilzeit-Fotografen David für das Bild", scherzt Victoria. Dann kann einer ordentlichen Trainingseinheit ja künftig nichts mehr im Wege stehen.

Doch auch wenn Victoria mal keine Sport-Kollektion auf den Markt bringt, powert sich das Paar regelmäßig gemeinsam so richtig aus. Regelmäßig trainieren die Eheleute zusammen und probieren dabei scheinbar auch gerne mal etwas Neues aus: So nahmen sie im vergangenen Jahr an einem Yoga-Kurs teil.

Victoria Beckham, Modedesignerin

David und Victoria Beckham

Victoria und David Beckham im August 2020

