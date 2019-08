Warum sieht das bei ihm nur so leicht aus? Die Beckhams genießen derzeit ihren Urlaub in Italien. Doch statt nur auf der faulen Haut zu liegen, ist die berühmte Familie ganz schön aktiv! Victoria (45) postete einige Bilder und Videos, welche die Bande beim Sport zeigen: Zum Parasailing konnten sich wohl nur David (44) und die Kinder überwinden. Bei einem Yogakurs war die Vierfach-Mama dann allerdings mit von der Partie. Offenbar artete die Praxis aber in einen Wettkampf aus: Victoria scheint ganz neidisch auf den Kopfstand ihres Mannes zu sein!

In ihrer Instagram-Story zeigt sich Victoria beim Versuch, einen Kopfstand zu machen. Dabei wird sie von einer Yoga-Lehrerin unterstützt. Vic nimmt sich dabei aber selbst nicht ganz ernst: "Yoga am Morgen für die Beckhams! Es stellt sich heraus – ich bin zu nichts zu gebrauchen." Ihr Mann scheint dagegen keine Schwierigkeiten mit der Übung zu haben und steht gleich mehrmals hintereinander Kopf. Das scheint Victoria zu wurmen. "Meine Güte! Natürlich kann er das!", schreibt sie zum ersten Foto. Beim letzten wirkt sie dann schon etwas ungeduldiger: "Ich hab' es verstanden! Hör auf anzugeben, David!"

Trotz ihrer Fehlversuche beim Kopfstand ist die Brünette im Allgemeinen recht sportlich – sie trainiert immerhin jeden Tag. Victoria beginnt ihren Morgen offenbar bereits um halb sechs mit einem zweistündigen Power-Workout. Dabei mache sie einen Mix aus effektiven Sportübungen und einem Cardiotraining. "Es ist ein Mix aus schnellem Gehen, Joggen und Rennen", sagt das Ex-Spice Girl.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham beim Yoga in Italien, 2019

Instagram / victoriabeckham David Beckham beim Yoga in Italien, 2019

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, ehemaliges "Spice Girls"-Mitglied

