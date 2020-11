Sie bekommt selbst nach all den Jahren nicht genug von ihrem Ehemann! Seit 1999 gehen David (45) und Victoria Beckham (46) nun schon als Ehepaar durchs Leben. Dass die beiden noch wie am ersten Tag ineinander verliebt sind, dürfte für viele nicht neu sein. Vor allem die Designerin ist total vernarrt in ihren Gatten: Bei einer gemeinsamen Sportsession kommt Vic gar nicht mehr aus dem Schwärmen für ihren David heraus!

In ihrer Instagram-Story ließ die 46-Jährige ihre Fans vor wenigen Tagen an einem ganz besonderen Work-out teilhaben – und zwar zusammen mit ihrem Mann! Dass da die Übungen für die Beauty eher nebensächlich waren, ist wohl verständlich. Vor allem die Handstandkünste des einstigen Profifußballers verblüfften die vierfache Mutter. "Das ist wirklich beeindruckend", schrieb sie unter einen Schnappschuss.

Wobei das bei Weitem nicht das erste Mal ist, dass die Beckhams gemeinsam sporteln. Gerade erst letztes Jahr hatten die beiden zusammen an einem Yogakurs teilgenommen. Dabei hatte sich herausgestellt, dass der ehemalige Kicker weitaus talentierter war als seine Frau. "Ich habe es verstanden! Hör auf anzugeben, David", hatte sich die Modeschöpferin belustigt eingestanden.

Victoria Beckham, Designerin

David Beckham, ehemaliger Fußballspieler

David und Victoria Beckham

