Traurige Nachrichten aus Hollywood! Natalie Desselle-Reid ist einem großen TV-Publikum vor allem aus der Sitcom "Eve" bekannt. In der Serie verkörperte sie von 2003 bis 2006 die Rolle der Janie Egins – einer der Hauptrollen. Die Schauspielerin spielte auch schon in dem Film "B*A*P*S" mit und war an der Seite von Halle Berry (54) zu sehen. Doch jetzt gibt es erschütternde Neuigkeiten von der US-Amerikanerin: Sie ist im Alter von 53 Jahren gestorben!

Das teilte ein Verwandter von Natalie TMZ mit. Dem Familienangehörigen zufolge starb die dreifache Mutter an Darmkrebs, nachdem die Krankheit Anfang des Jahres bei ihr diagnostiziert worden war. Die "Madea's Big Happy Family"-Darstellerin soll ihre letzten Tage in einem Hospiz verbracht haben und sei von ihrer Familie umgeben gewesen sein, als sie friedlich einschlief. "Sie war ein helles Licht in dieser Welt, eine Königin, eine außergewöhnliche Mutter und Ehefrau", heißt es in einem Statement.

Ein Film für den Natalie wohl für immer in Erinnerung bleiben wird, ist die 1997 erschienene TV-Produktion von "Cinderella". Darin mimt die Frau von Leonard Reid Minerva eine der beiden bösen Stiefschwestern von Aschenputtel, die von der Singer-Songwriterin Brandy (41) gespielt wurde.

Natalie Desselle-Reid bei einem Event in Hollywood im September 2003

Eve, Natalie Desselle-Reid, Brian Hooks und Ali Landry auf einer Party in Hollywood im Juli 2005

Natalie Desselle-Reid im Januar 2020

