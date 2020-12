Halle Berry (54) nimmt Abschied von Natalie Desselle-Reid (53). Die beiden Schauspielerinnen hatten 1997 gemeinsam für den Film "Beverly Hills Beauties" vor der Kamera gestanden – ein Erlebnis, an das Halle erst vor wenigen Tagen im Netz mit einem Throwback-Video erinnerte. Jetzt ist jedoch bekannt geworden, dass Natalie im Alter von 53 Jahren an den Folgen ihrer Darmkrebserkrankung gestorben ist. Für Halle ist das ein schwerer Schlag: Sie gedenkt Natalie nun mit einem rührenden Posting!

Auf Instagram veröffentlicht Halle eine Reihe von gemeinsamen Bildern mit Natalie. In dem dazugehörigen Text widmet sie der "Set It Off"-Darstellerin rührende Zeilen: "Ich bin noch dabei, diese verheerenden Nachrichten zu verarbeiten." Natalie sei eine der wertvollsten Personen gewesen, die Halle je gekannt habe. "Seit ich sie das zweite Mal getroffen habe, waren unsere Herzen verbunden – wir hatten eine Verbindung, die einfach unerklärlich war und sie blieb all die Jahre, die ich sie kannte, bestehen", führt die Oscar-Preisträgerin weiter aus. Sie werde Natalie für immer lieben.

Darüber hinaus bekundet die 54-Jährige Natalies Angehörigen ihr Beileid: "Sie war eine Tochter, Frau, Freundin und Mutter." Halles Herz sei nun bei Natalies Familie – vor allem bei ihrem Mann Leonard und den drei gemeinsamen Kindern Sereno, Summer und Sasha.

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

Getty Images Natalie Desselle-Reid bei der "Madea's Big Happy Family"-Filmvorführung in L.A. 2011

Getty Images Halle Berry, Filmstar

