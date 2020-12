Haben Calvin Kleinen und seine Roxy nun die große Paar-Probe Temptation Island V.I.P. bestanden oder nicht? Seit rund acht Wochen sind die beiden ehemaligen Temptation Island-Kandidaten im Promi-Special zu sehen und haben sich mittlerweile schon ganz gut eingegroovt. Während Calvin immer wieder mit Single-Dame Sanja Alena anbandelt, kann Roxy nur noch schwer der muskulösen Versuchung Jay widerstehen. Der letzte große Test sind jetzt die Temptation-Dates – doch sind die Reality-Stars danach noch zusammen? Wer jetzt nicht gespoilert werden möchte, sollte nicht weiterlesen!

Achtung, Spoiler!

Der große Showdown von Roxy und Calvin wird erst am kommenden Samstag um 23:40 Uhr auf RTL ausgestrahlt, auf TVNow ist die Folge bereits verfügbar. Ihre Date-Partner für den letzten Abend sind dabei keine Überraschung: Während Roxy mit Jay loszieht, darf Calvin einmal mehr seine Sanja umgarnen. Doch was geht genau auf den Dates? So viel sei verraten: Es führt auf jeden Fall dazu, dass das Pärchen beim finalen Lagerfeuer mit Angela Finger-Erben (40) die Reißleine zieht! "Die Beziehung ist für mich beendet. Er hat genug gemacht, wo ich sage, nein, so einen Mann will und brauche ich an meiner Seite nicht", erklärt Roxy aufgebracht. Calvin scheint das Ganze einzusehen und will seiner Ex noch auf den Weg mitgeben: "Trotzdem wollte ich dir noch sagen, wenn ich dich verletzt haben sollte, tut es mir leid."

Was genau auf den beiden Dates passiert, sodass Roxy zu diesem heftigen Entschluss kommt, sehen die Zuschauer am kommenden Samstag. Im Promiflash-Interview hat die Bayerin aber jetzt schon verraten, dass es nicht unbedingt am letzten Flirt des Muskelmannes gescheitert ist. Die Entscheidung, die Beziehung zu beenden, habe sie bereits in der Folge davor getroffen: "Durch den Tapetenwechsel raus aus der Villa zu einem sehr prickelnden Date mit Jay kam mir plötzlich der 'Klick'. Ich habe vor dem Maskenball meine Entscheidung allen in der Villa verkündet und war ab dem Zeitpunkt sehr erleichtert", stellte sie klar.

