Mit diesen Aufnahmen hatte Roxy wohl nicht gerechnet! Aktuell testen die Influencerin und ihr Partner Calvin Kleinen bei Temptation Island V.I.P. ihre Treue. Dabei überkam es das Duo ohne den jeweils anderen an seiner Seite nun aber: Während der Muskelmann bereits in der fünften Folge der Fremdflirtshow nicht anders konnte und bei sich selbst Hand anlegte, wurde in der achten Folge auch die Beauty schwach. Neben dem Brummen des Vibrators war auch ein deutliches Stöhnen zu hören. Geräusche, die Roxy eigentlich vertuschen wollte, wie sie im Promiflash-Interview verriet!

"Eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, dass man da was hören konnte", erklärte Roxy gegenüber Promiflash. Immerhin habe sie während ihres erotischen Abenteuers hinter verschlossener Badezimmertür nicht nur ihr Mikrofon abgelegt, sondern auch alle Wasserhähne aufgedreht, um sämtliche Geräusche durch das Plätschern des Wassers zu übertönen. "Niemals hätte ich damit gerechnet, dass man das so fein rausfiltern konnte", zeigte sich die 27-Jährige überrascht.

Obwohl sich Roxy eigentlich heimlich selbstbefriedigen wollte, findet sie es im Endeffekt aber nicht schlimm, dass die Aktion nun vor dem TV-Publikum ans Licht kam. "Ist was Natürliches und [war] dringend notwendig nach dem Date und dem Maskenball", erläuterte die Ansbacherin.

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy, bekannt aus "Temptation Island"

Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy, "Temptation Island"-Verführerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de