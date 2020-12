Heißer Dreier bei der neuen Promi-Show #CoupleChallenge? Eine der partizipierenden Kandidatinnen ist die ungekrönte Sex-Queen und ehemalige DSDS-Teilnehmerin Melody Haase (26). Sie verbringt einfach gerne und viel Zeit in der Horizontalen. Im Promiflash-Interview teaste Melody bereits, dass sie auch in der neuen Sendung "sexuell wurde". Am liebsten sind ihr dabei prominente Männer. Hat sie nun vor den TV-Kameras sogar ein Promi-Pärchen verführt?

In der ersten Folge von "#CoupleChallenge" sieht man nämlich einige Vorschau-Sequenzen, die auf den späteren Verlauf der Sendung neugierig machen. An einem Abend sitzt Davide Tolone (21) mit Melody Haase am Lagerfeuer und die macht ihm ein unmoralisches Angebot: "Ich habe mir die Dessous schon rausgesucht, aber nur, wenn deine Freundin mitmacht." Daraufhin versichert ihr der Italiener, dass seine Liebste Siria Campanozzi (21) auf jeden Fall auch dabei sein wird.

Der Clip geht mit einer Szene weiter, in der das italienische Pärchen im Bett liegt und Melody dazukommt. Sie lässt ihren XXL-Po für Davide und Siria ordentlich wackeln. Daraufhin verschwinden alle drei unter der Decke. Ob es wirklich zum Sex zwischen ihnen kommt, wird sich erst in ein paar Wochen zeigen.

Noch mehr Infos zu "#CoupleChallenge" findet ihr bei TVNow.

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase in Berlin

Anzeige

TVNOW "#CoupleChallenge"-Kandidaten Siria und Davide

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Sängerin Melody Haase

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de