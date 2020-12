Doris Schröder-Köpf (57) hat einen äußerst gewagten medizinischen Eingriff hinter sich! Bereits im Sommer dieses Jahres ging die Ex-Frau von Gerhard Schröder (76) mit erschütternden Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: Sie leide an einem schweren Herzklappenfehler. Bei diesem schließt die Hauptschlagader nicht mehr richtig, wodurch ein Teil des Blutes wieder zurückläuft und das Herz schwächt. Schon zu diesem Zeitpunkt war der früheren Kanzlergattin bewusst, dass eine Operation notwendig ist. Die kam nun schneller als geplant: Die ehemalige Kanzlergattin musste sich am Herz operieren lassen!

Bei einer Kontrolluntersuchung im November hatte sich herausgestellt, dass sich Doris' Zustand verschlechtert hatte. Während sich die Herzklappe bei gesunden Patienten etwa vier Zentimeter weit öffnen kann, habe der Spalt bei der Politikerin nur noch 0,7 Zentimeter betragen, wie sie Bunte verriet. Daraufhin wurde die Blondine in einer vierstündigen Operation am offenen Herzen operiert. Die Weihnachtszeit hat sich Doris zwar sicher anders vorgestellt, doch der Eingriff brachte auch Erleichterung: "Nun gehe ich mit einer riesigen Last weniger ins neue Jahr."

Nach dem Eingriff ist die 57-Jährige allerdings vorerst auf Hilfe angewiesen und bekommt dabei von ihrem Partner Boris Pistorius (60) große Unterstützung. "Ich darf meine Arme nur in einem bestimmten, eingeschränkten Winkel bewegen, damit der Brustkorb, der ja teilweise aufgesägt wurde, wieder zusammenwachsen kann", erklärte Doris. Noch vor den Feiertagen soll für die Journalistin dann auch die ambulante Reha starten.

Anzeige

ActionPress Doris Schröder-Köpf, Journalistin

Anzeige

Instagram / dschroederkoepf Boris Pistorius und Doris Schröder-Köpf

Anzeige

ActionPress Doris Schröder-Köpf, Politikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de