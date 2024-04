Doris Schröder-Köpf sendet ihrem Ex Gerhard liebe Grüße!

Ihre Verbindung bleibt innig! Seit inzwischen sechs Jahren sind Gerhard Schröder (80) und seine frühere Ehefrau Doris Schröder-Köpf (60) geschieden. Dennoch ist ihr Verhältnis weiterhin gut – das stellt die Blondine nun mit einem niedlichen Geburtstagsgruß für ihren Ex unter Beweis. Gegenüber Bild verrät die Politikerin, dass sie dem Altkanzler eine Karte zu seinem 80. Ehrentag geschrieben habe. Welche Wünsche stehen darin? "Alles Gute, vor allem natürlich Gesundheit. Ich bin ja sozusagen seine Abgeordnete und als diese wünsche ich ihm, dass sein Leben und seine politischen Leistungen eines Tages wieder stärker in Gänze betrachtet werden!", erklärt sie.

Weiter wünsche sie ihm, "dass er das noch miterlebt und, was das Alter betrifft, seine Familientradition fortsetzt." Dass Doris ihrem Verflossenen gegenüber so positiv gestimmt ist, dürfte einige Fans irritieren – immerhin gab es erst kürzlich Schlagzeilen, laut denen sie sauer auf Gerhard sein soll. Der frühere Bundeskanzler soll seine Ex-Partnerin bei Umbauarbeiten an ihrem Haus in Hannover hintergangen haben.

Von 1997 hatten Doris und Gerhard, der damals noch niedersächsischer Ministerpräsident gewesen war, geheiratet. Gemeinsam lebten sie anschließend zunächst in Hannover und adoptierten zwei Kinder. 2015 wurde ihre Trennung publik – gut zwei Jahre später war die Scheidung des einstigen Politikerpaars dann offiziell.

Getty Images Doris Schröder-Köpf, SPD-Mitglied

Getty Images Doris Schröder-Köpf und Gerhard Schröder, Ex-Ehepaar

