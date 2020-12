Die Musikbranche trauert um eine ihrer Legenden! In den 60er- und 70er-Jahren galt Charley Pride als absoluter Star der Country-Szene. Als einer der ersten schwarzen Musiker des Genres erzielte er zunächst in den USA und später auch weltweit große Erfolge. Neben Elvis Presley (✝42) gehörte der Hit-Schreiber damals zu den Pionieren seines Plattenlabels RCA Records. Nun heißt es jedoch Abschied nehmen: Charley ist im Alter von 86 Jahren verstorben!

Das bestätigte nun die PR-Firma 2911 Media in einem offiziellen Statement. Demnach ist der "Kiss an Angel Good Mornin'"-Interpret am Samstag in Dallas, Texas gestorben. Sein Tod wird mit einer Corona-Virus-Infektion in Verbindung gebracht. Vergangenen November performte er trotz seines hohen Alters noch bei den Country Music Awards in Nashville. Dort wurde der Künstler auch mit einer Auszeichnung für sein Lebenswerk geehrt.

In den sozialen Medien drückten bereits einige Weggefährten des Entertainers ihre Trauer aus. "Mein Herz ist gebrochen, weil einer meiner engsten und ältesten Freunde, Charley Pride, gestorben ist. [...] Wir werden dich immer lieben", schrieb Country-Legende Dolly Parton (74) auf Twitter. "Ich hatte Ehrfurcht vor seinem Auftreten und seinem Talent", ließ derweil Sänger Luke Combs verlauten.

