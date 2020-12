Endlich bekommen die Fans ein bisschen mehr von Niko Griesert zu sehen! Schon seit Mitte November ist bekannt, dass der IT-Projektmanager 2021 als nächster Bachelor nach der großen Liebe suchen wird. Inzwischen steht auch fest, dass die elfte Staffel am 13. Januar an den Start geht. Viel mehr Infos haben die Zuschauer aber nicht bekommen – und noch weniger Fotos von dem Junggesellen! Jetzt wurde jedoch endlich eine ganze Reihe Bilder vom neuen Bachelor veröffentlicht.

Auf der RTL-Presseseite kann man nun einen guten Blick auf den nächsten Rosenkavalier erhaschen. Schaut man sich die Schnappschüsse an, wird schnell klar: Niko wird in seiner Staffel sicherlich so manches Frauenherz höherschlagen lassen! Dass er ein hübsches Gesicht hat, konnte man schon in dem Clip erkennen, in dem er vor einem Monat vorgestellt wurde. Auf den neuen Fotos sieht man jetzt aber: Der 30-Jährige verfügt über einen beachtlichen Muskel-Body! So macht er sowohl im schicken Anzug als auch im lässigen Herbst-Winter-Look eine gute Figur.

Tatsächlich gab es rein vom Äußerlichen her schon ein paar ähnliche Typen ihm Bachelor-Universum: So stellten die Zuschauer bereits fest, dass Niko eine gewisse Ähnlichkeit mit dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten Andreas Ongemach (29) hat – und auch ein bisschen was von seinem Vorgänger Sebastian Preuss (30). Wie gefällt euch Niko? Ist er euer Typ? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW / René Lohse Niko Griesert, der Bachelor 2021

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

TVNOW Andreas Ongemach, Ex-"Bachelorette"-Kandidat

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

TVNOW / René Lohse Niko Griesert, der Bachelor 2021

