Gut versteckt oder doch außer Landes? Lange Zeit mussten die Fans bangen, ob es im kommenden Jahr eine neue Staffel von Der Bachelor geben wird. Weil die aktuelle Gesundheitslage die Bedingungen erschwert, vermuteten viele, dass die Dreharbeiten nicht wie gewohnt stattfinden können. Dann gab RTL zwar Entwarnung, kündigte aber an, die neuen Folgen ausschließlich in Deutschland produzieren zu wollen. Doch wird Neu-Bachelor Niko Griesert seine potenziellen Traumfrauen wirklich in seinem Heimatland kennenlernen?

Weil die Episoden mit dem IT-Projektmanager schon Anfang kommenden Jahres an den Start gehen sollen, dürften die Dreharbeiten derzeit noch in vollem Gange sein. Erste Bilder oder Hinweise zu den angeblichen Set-Locations in Deutschland sind bisher aber noch nicht aufgetaucht. Ob man bei der Produktion tatsächlich auf paradiesische Aufnahmen, spektakuläre Dates und heiße Mädels im Bikini verzichtet? Das winterliche Schmuddelwetter hierzulande dürfte diese Bilder wohl ausschließen. Wurde die Produktion vielleicht doch ganz spontan ins Ausland verlegt oder buhlen die Girls derzeit gut versteckt um die Gunst des Kielers? Das bleibt wohl vorerst ein Geheimnis.

Tatsächlich war in der Vergangenheit so kurz vor der Ausstrahlung meist schon etwas mehr über den zukünftigen Rosenkavalier bekannt. Spätestens Anfang Dezember waren Sebastian Preuss (30), Andrej Mangold (33), Sebastian Pannek (34) und Co. öffentlich präsentiert worden. Neben einem kurzen Steckbrief müssen sich die Fans hinsichtlich weiterer Infos über Niko aktuell weiterhin in Geduld üben.

