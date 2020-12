Sie hat einen Geheimtipp! Dass Evelyn Burdecki (32) eine beneidenswerte Figur hat, ist kein Geheimnis. Nicht nur auf ihren Social-Media-Kanälen, sondern auch in Werbungen präsentiert die Das Supertalent-Jurorin regelmäßig ihren tollen Body. Zuletzt schmiss sie sich für einen Discounter in Shapewear und setzte damit ihre Mega-Kurven in Szene. Doch wie hat es Evelyn geschafft, solche Rundungen zu bekommen? Das verrät sie nun...

Im Interview mit Bild plaudert die Blondine ihr Geheimnis für den perfekten Po aus – und überrascht mit einer eher ungewöhnlichen Methode. "Mit Sex kann man den Popo super trainieren! Da ich den aber gerade nicht habe, steige ich Treppen – ist ja auch quasi ein Auf und Ab", plaudert sie ganz unverblümt aus. Um die "Backen schön rund" zu bekommen, hat sie jedoch noch eine weitere Empfehlung: Mit Schokolade könne man ihrer Meinung nach an den richtigen Stellen zulegen – man dürfe es nur nicht übertreiben.

Die 32-Jährige hat sich aber nicht immer so wohl in ihrer Haut gefühlt – ihre Rundungen bekam sie schließlich erst mit 18. "Davor war ich mal dünn, mal pummeliger, aber nie schön kurvig", gesteht sie. Heute scheint sie aber auch mit kleinen Makeln kein Problem mehr zu haben: Mittlerweile akzeptiert sie sogar die Dellen in ihrem Hinterteil.

TVNOW / Stefan Gregorowius Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star

ActionPress Evelyn Burdecki im Februar 2020

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki auf Instagram

