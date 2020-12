Evelyn Burdecki (32) fügt jetzt einen weiteren Punkt in ihrem Lebenslauf hinzu – jetzt durfte sie Klamotten für einen Discounter entwerfen! Derzeit sitzt die Blondine bei Das Supertalent zusammen mit Dieter Bohlen (66) und Chris Tall (29) in der Jury, davor verzückte sie die Zuschauer in größeren Abständen in Shows wie Grill den Henssler mit ihrem Charme. Beim Thema Kleidung mag es Evelyn aber offensichtlich gemütlich-verspielt bis sexy: Für Netto designte sie jetzt Jogger, Kapuzenjacken und sogar Shapewear!

Unter anderem eine gemütliche Jogginghose, Sportleggins, Spaghettitops, Socken und Slips gehören zu Evelyns zwölfteiliger Kollektion, die ab dem 14. Dezember in den Discounter-Filialen zu finden sein wird. "Jeder, der die Sachen trägt, soll und wird sich wohlfühlen. Mir war es wichtig, dass ich eine Kollektion auf den Markt bringe, mit der sich alle Kundinnen identifizieren können", wird die ehemalige Dschungel-Königin in einer Pressemitteilung von Netto zitiert. Auf allen Teilen findet sich zudem ihr Markenzeichen, ein Kussmund, wieder. Alle Stücke schlagen zudem mit fünf bis 20 Euro zu Buche.

Das enganliegende Shapewear-Unterhemd soll außerdem schnell eine gute Figur zaubern – ob aber die Promi-Designerin selbst das nötig hat? Immerhin stellte die 32-Jährige noch im vergangenen Sommer fest, dass hinter ihrer sinnlichen Silhouette auch viel Training steckt: "Was meint ihr zu meinen neuen Kurven? Die trainiere ich mir gerade wieder ab", schrieb sie im Juli zu einem makellosen Foto von sich in Unterwäsche.

Netto Marken-Discount Evelyn Burdecki in ihrer Netto-Kollektion

