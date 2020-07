Evelyn Burdecki (31) gilt als sinnlicher Traum vieler Männer: Große blaue Augen, blonde Mähne und ein kurviger Body – doch genau der soll jetzt einen Feinschliff bekommen! Noch zu Let's Dance-Zeiten dürfte die Ex-Dschungelkönigin sehr zufrieden mit ihrem Körper gewesen sein. Durch das ständige Tanztraining konnte Evelyn mit echten Hammer-Muckis auftrumpfen. Inzwischen ist aber wieder der Alltag eingekehrt und damit auch das eine oder andere Wohlfühl-Kilo – dem Evelyn nun den Kampf ansagen möchte.

Mit einem heißen Schnappschuss, der sie nur in Top und Slip zeigt, erklärt Evelyn via Instagram ganz offiziell: Sie gibt in Sachen Fitness wieder Vollgas! "Was meint ihr zu meinen neuen Kurven? Die trainiere ich mir gerade wieder ab", schreibt die Kölnerin zu dem Foto. Offenbar will sie sich und ihrer sinnlichen Silhouette aber treu bleiben: "Zu viel soll es auch nicht sein, wer mag schon nur Knochen und Gebein – aber rund und knackig soll es wieder sein."

Der Grund für die vermeintliche Gewichtszunahme der Blondine? Evelyn hat ein zuckersüßes Laster: "Ich habe mich zum ersten Mal seit ein paar Monaten gewogen. Jetzt musste ich mich wieder wiegen, weil ich aktuell nur Schokolade esse", gestand sie ihrer Insta-Community im Mai und offenbarte dann, satte acht Kilo zugenommen zu haben.

Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov in der zehnten "Let's Dance"-Show, Mai 2019

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de