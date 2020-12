Jonathan Hernandez war bei seinen Fans unter dem Künstlernamen Taz UFO bekannt und versuchte sich als Musiker zu etablieren. Auf Social Media teilte er immer wieder Videos von sich, in denen er rappt und erreichte auf Spotify 2020 immerhin 5.200 Menschen. Nun versuchte der 32-Jährige offenbar, eine schwere Straftat zu begehen. Am Samstag habe er ein Haus in Florida überfallen wollen – der Einbruchsversuch von Jonathan endete jedoch in einem tödlichen Unfall.

Wie Daily Mail berichtet, verunglückte der Kolumbianer, als er in das Haus einbrechen wollte. "Als Hernandez versuchte, durch das Fenster zu klettern, knallte es unerwartet über ihm zu, hielt ihn fest und ließ ihn in der Luft hängen", erklärte Russell Park, ein Sprecher des örtlichen Sheriff-Büros. Zu den Hintergründen von Jonathans Tat ist bisher noch nichts bekannt. Laut Angaben der Polizei war der Nachwuchskünstler bereits tot, als die Einsatzkräfte eintrafen. Jonathan hinterlässt fünf Kinder und eine Verlobte. Tyson Lane, ein Freund des Musikers, sagte nach dem Unglück: "Er ist der süßeste Mensch, den du wahrscheinlich jemals getroffen hast und hat das größte Herz."

Jonathan sei laut seinem Kumpel weder ein Bösewicht noch ein Verbrecher gewesen. Das sehen die Behörden jedoch anders. Wie die lokale Presse berichtet, wurde der Rapper bereits mehrmals verhaftet – unter anderem wegen Diebstahls, dem Besitz von Marihuana und der Beteiligung an einem Mordfall.

Anzeige

Instagram / lsdboy_ufo Jonathan Hernandez, Rapper

Anzeige

Instagram / lsdboy_ufo Jonathan Hernandez, Rapper

Anzeige

Instagram / lsdboy_ufo Jonathan Hernandez, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de