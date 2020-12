In den vergangenen Jahren hat sich das Leben von Sarah Harrison (29) um 180 Grad gedreht. Aus der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin, die sich einst auch für den Playboy auszog, wurde eine erfolgreiche YouTuberin, Unternehmerin und Mutter zweier Töchter. Doch wie hat es die junge Frau aus Günzburg geschafft, mittlerweile ein gern gesehener Gast auf den beliebtesten Events Deutschlands zu sein? Tatsächlich hat sie es unter anderem auch dem Management von Oliver Pocher (42) zu verdanken...

"Viele wissen ja gar nicht, dass Sarah vor einigen Jahren auf deinen Manager getroffen ist und krampfhaft versucht hat, bekannt zu werden", gibt Olis Frau Amira (28) jetzt überraschend in einer Podcast-Folge von "Die Pochers hier" preis. "Ich habe sie damals kennengelernt, da war sie gerade im Playboy und daraus wollte sie natürlich was machen und weiterhin stattfinden. Dann haben wir managementmäßig auch zwei, drei Sachen für sie gemacht und mit angeschoben", bringt der Comedian Licht ins Dunkel.

Unter anderem habe das Team Sarah damals dazu geraten, in Richtung Fitness zu gehen und zum Beispiel YouTube-Tutorials zu drehen – und das kam bei den Fans tatsächlich ziemlich gut an. "Wenn ein Playmate auf Fitness macht, ein bisschen Sex sells und dann siehst du auch nicht komplett aus wie eine Nähmaschine, dann kannst du natürlich ein bisschen was daraus machen und da hat sie dann was draus gemacht. Dominic kommt ja auch aus dem Fitnessbereich, die haben sich kennengelernt und dann haben sie irgendwann angefangen, ihre Familiendokusoap im Netz zu machen", lässt Oli Sarahs Karriereanfänge mehr oder weniger noch einmal Revue passieren.

Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Oliver Pocher, Komiker

Dominic und Sarah Harrison

