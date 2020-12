Freunde und Familien trauern um Josi Maria. Die Influencerin machte in der Öffentlichkeit kein Geheimnis aus ihrer Krankheit – die 24-Jährige litt seit Jahren an Magersucht. Gegenüber ihren Fans redete sie immer wieder offen über ihren Gesundheitszustand und wollte gegen ihren Feind – die Essstörung – tapfer ankämpfen. Diesen Kampf hat Josi aber verloren. In ihrem letzten Interview vor ihrem Tod sprach Josi noch von ihrem großen Wunsch, gesund leben zu können.

Vor ungefähr einem Monat war die 24-Jährige bei "Leeroy will's wissen!", um über ihre Geschichte zu sprechen. Nachdem Josi früher wegen ihrer Pausbäckchen gemobbt worden war, rutschte sie in die Magersucht. Heute habe ihr Körper keine Reserven mehr übrig, offenbarte sie. "Ich ziehe nur noch Sachen an, die alles vertuschen", erklärte sie und zeigte ihre Figur: Josi war erschreckend dünn. Und obwohl sie die Krankheit besiegen wolle, schaffe sie es nicht. "Ich hasse mich dafür, dass ich seit knapp zwei Jahren sage, dass ich da rauskommen möchte und eigentlich immer noch drinstecke", sagte sie. Ihr fehle sogar die Kraft, leichte Pakete zu tragen. "Was mir vom Äußeren nicht gefällt, ist, dass ich ein Skelett bin", gab Josi zu.

Sie wollte kämpfen – und wieder lernen, mit der Krankheit zu leben: "Mir ist es [...] wichtig, dass ich damit wieder umgehen kann. Dass ich meinen Körper richtig unter Kontrolle habe, dass ich sage, ich gebe dem Körper, was er benötigt und nehme ihm das nicht." Josi wollte unbedingt ihre Lebensfreude zurück. "Ich will nicht eine von zehn sein, die an der Magersucht stirbt", schrieb sie noch vor einem Monat unter einem Instagram-Foto. Sie hatte die Hoffnung bis zuletzt nicht aufgegeben.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / josimariaxx Josi Maria

Instagram / josimariaxx Josi Maria, Oktober 2020

Instagram / josimariaxx Influencerin Josi Maria



