Josi Marias Freundin Vanja Rasova erinnert sich an ihre letzten gemeinsamen Stunden! Vor wenigen Tagen sind die beiden Social-Media-Stars nach Gran Canaria gereist, um dort Urlaub zu machen. Doch für Josi war der Trip sehr anstrengend – sie soll erschöpft gewirkt haben. Die Kielerin hatte offenbar keine Kraft mehr: Sie litt seit ihrer Kindheit an einer Essstörung. Vanja versuchte Josi dennoch dazu zu überreden, etwas zu essen. Aber stattdessen legte sich die Influencerin ins Bett. Noch am selben Abend starb sie – an den Folgen ihrer Magersucht. Nun schildert Vanja ihre letzten Augenblicke.

Im Interview mit Bild verrät Vanja, dass sie Josi das letzte Mal im März gesehen und daher nicht gewusst habe, in welchem Zustand sie zuletzt gewesen sei. "Josi fragte, ob ich sie kurz bitte umarmen könnte und mich kurz zu ihr legen kann. Ich habe das dann gemacht, in der Hoffnung, dass sie etwas isst", erinnert sich die Ex von Ennesto Montè (45) an den letzten gemeinsamen Abend auf Gran Canaria. Dann seien beide aber eingeschlafen. "Als ich kurz nach Mitternacht wieder wach wurde, merkte ich, dass sie nicht mehr atmet", erklärt Vanja genauer. Sie habe versucht, ihre Freundin zu wecken, doch das habe nicht geklappt. Daraufhin sei sie zur Rezeption gegangen, um Hilfe zu holen. "Wir versorgten sie mit Erster Hilfe. Sie lag am Boden. Ich weiß nur, wie ich die Leute gefragt habe: Lebt sie noch? Antwort: Nein!", fügt Vanja abschließend hinzu.

Für Vanja ist der Tod ihrer Freundin ein schwerer Verlust. Auf Instagram nahm sie mit rührenden Worten Abschied von der Blondine. Josi sei ein Engel auf Erden gewesen. "Sie hinterlässt eine große Leere. Ihre Message, die wir niemals vergessen sollten: 'Es ist wichtig, dass du zu dir stehst und sagst: Ja, ich brauche Hilfe. Hilfe anzunehmen, ist ein Zeichen von Stärke'", fasste Vanja zusammen.

Instagram / josimariaxx Josi Maria, Influencerin

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, Model

Instagram / josimariaxx Josi Maria im April 2020 in Florida

