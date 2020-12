Was ein überraschendes Aus für "Magda macht das schon". In der Comedyserie auf RTL spielte sich Verena Altenberger (33) als polnische Altenpflegerin Magda Wozniak in die Herzen der Zuschauer. In ihrer Rolle umsorgt sie die mürrische Großmutter Waltraud, die zur Familie Holtkamp gehört, und hat dabei immer einen frechen Spruch oder eine lustige Weisheit auf den Lippen. Jetzt verkündete der Sender, dass die beliebte Serie nach der vierten Staffel abgesetzt wird.

Das Ende kommt unerwartet, da die Sendung bis zuletzt ausnahmslos gute Quoten einspielte. "Verena Altenberger hat die Figur der Magda bezaubernd interpretiert", schwärmt ein RTL-Sprecher von der Schauspielerin, die außerdem in Krimis wie "Die Spur der Mörder" oder "Polizeiruf 110" zu sehen ist. Man wolle die Eigenproduktion in der finalen Staffel zu einem "überraschenden und hoch emotionalen Ende" bringen, heißt es weiter. Die Hauptdarstellerin selbst hat das Absetzen der Serie noch nicht kommentiert.

Noch erstaunlicher – die Serie rund um die Altenhilfe feierte große Erfolge. So gewann "Magda macht das schon" beispielsweise im Jahr 2018 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Comedyserie". Trotzdem müssen die Fans bald Abschied nehmen: Wie die Geschichte um Magda ausgeht, erfahren sie ab dem 7. Januar in den letzten zehn Folgen.

TVNOW / Gordon Muehle Verena Altenberger als Magda und Hedi Kriegeskotte als Waltraud in der Serie "Magda macht das schon"

