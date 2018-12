Sie ist die Nachfolgerin von Matthias Brandt! Am vergangenen Sonntagabend flimmerte die letzte Folge von "Polizeiruf 110" mit dem Schauspieler in der Rolle des Kommissars Hanns von Meuffels über die Mattscheiben. Nach sieben Jahren legte er endgültig seine Schusswaffe ab und verabschiedete sich aus der ARD-Krimireihe. Doch ein Ersatz ist schon gefunden: Verena Altenberger wird als Elisabeth Eyckhoff in Matthias' Fußstapfen treten!

Wie die österreichische Schauspielerin im Interview mit Bild ausplauderte, sei ihre Rolle unbürokratisch, spontan und gönne sich auf Partys gerne das ein oder andere Bierchen. "Ich brenne darauf loszulegen und freue mich wahnsinnig auf die kommenden Jahre mit dem Team", verriet die 31-Jährige über ihr neues Engagement. Ab Herbst 2019 soll Verena dann das erste Mal als Hauptkommissarin auf den Fernsehbildschirmen zu sehen sein, wie sie Ganoven das Handwerk legt.

Gut möglich, dass vielen Zuschauern das Gesicht der Brünetten bekannt vorkommt: Schließlich konnte Verena bereits in einigen TV-Produktionen ordentlich Schauspiel-Erfahrung sammeln. So spielte sie unter anderem in der Serie "Magda macht das schon!" oder im Krimi "SOKO Köln" mit. Seid ihr Fans vom "Polizeiruf 100"? Stimmt in der Umfrage ab!

