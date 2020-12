Das geht Lisa-Marie Weinberger wirklich zu weit! Die Influencerin hat bei #CoupleChallenge eine ganz andere Seite ihres Freundes Marcel Dähne alias KsFreak kennengelernt. Der YouTuber hatte seiner Liebsten nicht wirklich beiseitegestanden und sie vor den anderen sogar als schwaches Glied dargestellt. Jetzt flirtet der Österreicher auch noch mit dem gleichen Geschlecht und treibt Lisa damit an den Rand der Verzweiflung.

Weil das Paar die Exitchallenge gegen Christina Dimitriou und Aleksandar Petrovic (29) verliert, muss es die TVNow-Show verlassen. Allerdings erst nach einer letzten Nacht und die weiß der 26-Jährige zu nutzen. "Heute bekommt ihr wirklich noch eine Massage von mir. Als Abschied. Ich massiere lieber Männer als Frauen", meint er und Prince Charming-Boy Dominic Smith (32) reißt sich die Klamotten vom Leib. Halbnackt liegt er im Bett und genießt den kräftigen Händedruck des Hotties. Marcels Freundin hält von den heißen Knetereien aber nicht viel. Sie verkriecht sich völlig überfordert unter der Bettdecke. "Das ist rein professionell", versucht ihr Liebster sie zu beruhigen.

Aber muss sie sich wirklich Sorgen machen? Ex-Flirtshow-Teilnehmer Martin Angelo (27) ist zumindest hin und weg von dem Webstar. "Ich weiß gar nicht: Mit dem Marcel, ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber das ist so ein kleiner Zauber. Das ist echt krass [...], weil eigentlich ist er ja hetero. Ich kann mich doch nicht in einen Hetero verlieben." Kurz zuvor hatte der 27-Jährige seinem vermeintlichen Schwarm sogar einen Blowjob angeboten.

TVNow Martin und Dominic bei "#CoupleChallenge"

Instagram / ksfreak Marcel Dähne und Lisa-Marie Weinberger

TVNow Martin Angelo bei "#CoupleChallenge"

